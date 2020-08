Albenga, Roberto Tomatis su candidatura Distilo: “Il peggior teatrino della politica, l’ambiguità di certe scelte viene a galla”

Albenga. “Le dichiarazioni del sindaco Riccardo Tomatis che minimizza e ringrazia Diego Distilo per aver consegnato le deleghe a seguito della sua candidatura per Fratelli d’Italia, considerandolo un gesto di correttezza, mi hanno lasciato di stucco”. Così il consigliere di minoranza Roberto Tomatis commenta la scelta dell’ormai ex presidente del Consiglio comunale di correre alle prossime elezioni con FdI.

“Possibile che non si renda conto di cosa sia accaduto nella sua amministrazione e lo ringrazia? – prosegue – Ci vuole davvero una faccia di bronzo per far finta di nulla. Questo strano sindaco non si pone nessuna questione etica nell’avere nella sua maggioranza un candidato di Giorgia Meloni alle regionali di settembre, un avversario della maggioranza e dei componenti della sua amministrazione. Sto pensando alla storia del centrosinistra di Albenga, di quel PD che poggia le sue radici nella storia antifascista testimoniata dalla recente attribuzione della Medaglia d’Oro al Valor Civile e, sebbene io sia di opposizione, un po’ capisco lo sgomento dei militanti e degli elettori che devono mandar giù davvero un bel rospo”.

