Genova. Sono 30 i nuovi casi di Covid 19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria in base al bollettino Alisa-Regione per il ministero della Sanità. Tra loro ci sono due mamme con due bimbi: si trovano all’ospedale Gaslini in via prudenziale ma le loro condizioni non destano preoccupazione fanno sapere da Alisa.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

