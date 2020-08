Coronavirus, l’ordine degli infermieri: “Seconda ondata in arrivo, ma noi siamo pronti”

Genova. Il virus sta tornando: come era stato previsto già nei mesi scorsi, la seconda ondata autunnale è alle porte “ma noi siamo pronti”. Questo il commento di Carmleo Gagliano, presidente dell’ordine delle professioni infermieristiche (Opi) su l’incremento di questi giorni dei casi di contagio.

“Mi senti di essere ottimista – commenta – non perchè il problema non ci sia, anzi, è praticamente certo che torni un picco epidemico, ma per il fatto che tutto il sistema sanitario è praticamente pronto, e conosciamo meglio di prima le caratteristiche di questo virus”. In altre parole se prima ci ha colto alla sprovvista, o quasi, obbligando la “macchina della sanità pubblica” ad un lunga rincorsa contro il tempo, oggi non può più esser così: “Abbiamo l’esperienza dei mesi scorsi, e siamo già partiti con l’approvvigionamento di farmaci e strumenti di protezione del personale.”

