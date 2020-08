Federico Brusacà torna al Ligorna, altri due arrivi al Mignanego

Genova. Novità di calciomercato, in differenti categorie.

In Eccellenza il Ligorna ha ufficializzato il ritorno di Federico Brusacà per la stagione sportiva 2020/2021. Il roccioso difensore, classe 1996, cresciuto nel settore giovanile del Genoa, torna a vestire la maglia biancoblù dopo l’esperienza al GhiviBorgo. Girovagando tra Toscana e Liguria, oltreché un’esperienza oltre oceano, vanta numerose presenze e reti in Serie D e Lega Pro.

... » Leggi tutto