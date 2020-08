Non c’è più posto per la Squadra Agonistica Laser di Varazze!

Varazze. Scrivo per segnalare una situazione incresciosa e affrontata senza alcun risultato dalle autorità locali e da anni oramai manifesta nelle aree del porto, luogo di intensa attività turistica e diporto alimentata dalla stagionalità in estate e dalle manifestazioni veliche d’altura e delle derive, organizzate dal VCN Varazze Club Nautico e dalla Lega Navale Italiana nel corso dell’anno. Un movimento in grado di attrarre turismo con ogni condizione meteorologica, anche la più avversa, e donare alla Marina di Varazze quel profumo marinaresco e salmastro fatto di vele e ottoni che tanto affascina. Una cornice che “sa di mare” e unica nel ponente ligure.

Un movimento sportivo che vanta un’eccellenza che da anni viene sistematicamente ostacolata nella propria attività velica. Mi riferisco in particolare alla Squadra Agonistica Laser del Varazze Club Nautico, composta da ben 22 atleti. Un team che si completa con allenatori e dirigenti e non solo è la realtà agonistica più rappresentativa in Liguria e fra le più importanti in Italia ma è anche capace di risultati d’eccellenza ai campionati italiani, europei e mondiali.

