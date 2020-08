Pro Recco Rugby, la stagione parte lunedì 24 agosto

Recco. In un clima che è ancora, inevitabilmente, di grande incertezza, la Pro Recco Rugby ha deciso di dare un segnale di ottimismo fissando la data di inizio della preparazione alla stagione agonistica 2020/2021.

Lunedì 24 agosto, dunque, dalle ore 19.30, i ragazzi di prima squadra, Cadetta, Under 18 e Under 16 inizieranno ad allenarsi in vista della nuova stagione, guidati dai loro allenatori e dal preparatore atletico Luigi Massone. Le sedute saranno svolte a porte chiuse e avranno accesso al campo solo gli atleti, i tecnici e i membri indispensabili dello staff.

... » Leggi tutto