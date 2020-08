Protezione civile in via Matteotti e stewards in piazza Bresca, shopping e movida sotto controllo

Sanremo. Mettere in campo nelle zone più turistiche e commerciali della città un ulteriore rafforzamento dei controlli delle norme di prevenzione legate al Covid-19, in particolar modo l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale e il distanziamento sociale. E’ quanto ha deciso stamattina il sindaco Alberto Biancheri in una riunione tenutasi in Comune con il comandante della Polizia locale Claudio Frattarola e gli esercizi commerciali di piazza Bresca “Big”, “21 bistrot”, “Punto B”, “Sottocoperta”, “Tag”, “Carroc”.

