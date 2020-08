Regionali 2020, ecco le liste di Pd e Articolo 1. Orlando: “Rimonta possibile, con Toti solo decrescita infelice”

Liguria. “Dobbiamo chiedere scusa agli elettori per averci impiegato così tanto, ma è stato tempo speso bene e lo dimostreremo”. Lo dice Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, che insieme alla senatrice Roberta Pinotti e al coordinatore nazionale di Articolo 1 Arturo Scotto, ha presenziato alla conferenza stampa della presentazione delle liste unitarie dei due partiti oggi a Genova in vista delle prossime elezioni regionali. Non poteva mancare anche il candidato presidente della Regione Liguria Ferruccio Sansa.

Con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza di sabato i Dem e gli alleati del campo progressista hanno ultimato anche gli ultimi dettagli e messo a posto le pedine mancanti.

