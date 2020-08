Sanremo, nomina del nuovo dirigente al Turismo. Vicesindaco scaglia un pugno sulla scrivania del segretario comunale

Sanremo. Tensione a Palazzo Bellevue dopo un pugno scagliato dal vicensindaco Alessandro Sindoni sulla scrivania del segretario comunale Tommaso La Mendola. Il fatto è accaduto dopo Ferragosto, quando è stato reso noto il nome del vincitore del concorso per il ruolo di dirigente del settore Turismo: carica ambita e di prestigio nella città del Festival. A vincere è stato l’attuale dirigente del Comune di Vallecrosia, il quarantanovenne Fausto Galimberti, risultato primo in graduatoria a un solo punto sulla seconda classificata: la funzionaria dell’ufficio Turismo matuziano Rita Cuffini, che in questi ultimi anni ha di fatto ricoperto la posizione dirigenziale rimasta vacante per lungo tempo.

... » Leggi tutto