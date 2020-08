Sanremo, riaprono le rivolte di San Sebastiano. Inaugurazione a settembre

Sanremo. Riaprirà entro il 15 settembre il passaggio pedonale che attraversa le rivolte di San Sebastiano, all’ingresso della città vecchia in direzione piazza dei Dolori. I lavori di consolidamento del palazzo delle Rivolte sono in fase di conclusione dopo quattro anni di cantiere. Gli operai, in queste ore, stanno completando le ultime rifiniture e procedendo allo smantellamento dei ponteggi che hanno circondato l’edificio pubblico da decenni in condizioni precarie.

