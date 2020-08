Svolta green di Poste Italiane, in provincia di Imperia arrivano 28 mezzi ecologici per i postini

Imperia. Poste Italiane rafforza la flotta green e continua a viaggiare ad energia pulita anche in provincia. Sono 28 i mezzi ecologici in forza nei 5 Centri di Distribuzione del territorio che ogni giorno servono i 67 Comuni della provincia, per un totale di oltre 215mila abitanti e circa 104mila famiglie, in quasi 67mila civici, oltre 123mila abitazioni e circa 15mila attività commerciali, che quotidianamente ricevono la corrispondenza.

