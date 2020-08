Varazze: 19 volte Bandiera Blu, tutti le iniziative per sensibilizzare cittadini e turisti

Varazze. Diciannove volte Bandiera Blu delle località turistiche balneari, Varazze anche nel 2020 può vantare il prestigioso riconoscimento internazionale, attribuito dalla FEE (Foundation of Environmental Education). Un titolo che tiene in considerazione non solo la qualità delle acque, ma anche la loro depurazione, la gestione ambientale, i servizi offerti, la sicurezza per la balneazione ed in particolare le informazioni, le attività di educazione ambientale rivolte a scuole, cittadini e turisti.

Numerose anche quest’anno, infatti, le iniziative organizzate dall’amministrazione varazzina. Si partirà giovedì 20 agosto alle ore 21.00, presso il giardino dell’ex asilo “Boschine”, con la presentazione pubblica della Bandiera Blu 2020 (ottenuta dal comune per le spiagge e dalla Marina di Varazze come approdo turistico), evento che inaugurerà una serie di appuntamenti denominati “Mare in mostra”. Durante la serata ci sarà la proiezione di immagini marine commentata dai ricercatori e dai biologi dell’Associazione “Menkab, il respiro del mare”, con particolare riferimento al mondo dei mammiferi marini, “un momento informativo per turisti e cittadini” rileva l’assessore all’ambiente Luigi Pierfederici.

