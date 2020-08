Bordighera, turista pulisce il mare e trova bossolo di proiettile artiglieria della II guerra mondiale

Bordighera. Si è tuffato in acqua e ha visto quello che a prima vista sembrava un vecchio tubo di ferro ricoperto di alghe e, per evitare che restasse in mare, lo ha adagiato sulla battigia nel tratto di spiaggia pubblica tra gli stabilimenti La Riviera e Atu a Bordighera: un giovane turista torinese in vacanza nella Città dei Fiori ha invece trovato l’involucro di un proiettile d’artiglieria risalente alla seconda guerra mondiale.

