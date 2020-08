Coronavirus, 31 nuovi casi di contagio in Liguria ma solo pochi sono rientri dall’estero

Genova. Sono 31 i nuovi casi di contagio da Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria secondo il bollettino di Alisa-Regione per il ministero della Salute. Difficile, in base ai dati che arrivano dalle Asl, individuare cluster precisi o situazioni particolari. I nuovi positivi sono così distribuiti.

Sono 17 nell’Asl 3 genovese, di cui 7 contatti di casi confermati, 1 relativo a una struttura sociosanitaria, 6 segnalazioni del dipartimento di prevenzione e 3 rientri da viaggi all’estero.

... » Leggi tutto