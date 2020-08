Coronavirus, Walter Ricciardi: «Elezioni e riapertura delle scuole a rischio se il virus aumenta»

Roma. «Le prossime elezioni e anche la riapertura delle scuole possono essere a rischio se la circolazione del virus riaumenta». Lo ha detto, come riporta l’agenzia Ansa Walter Ricciardi, professore di Igiene dell’Università Cattolica e consulente del ministero della Salute, durante la trasmissione Agorà Estate, su Rai 3, in merito alla possibilità di poter svolgere le elezioni nonostante il trend dei contagi da corona virus si in rialzo.

