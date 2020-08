Covid, i titolari del kebab Hurgada chiuso non ci stanno: “Accanimento verso una famiglia egiziana di successo”

Alassio. Disposta la chiusura di cinque giorni del kebab –pizzeria – fast food Hurgada, a causa delle violazioni dei protocolli anti-Covid (leggi qui), ma i proprietari non ci stanno. “Abbiamo depositato il ricorso per revoca in autotutela al Prefetto di Savona – dichiara l’avvocato Alberto Bonifacino che segue la causa insieme al collega Vittorio Savona – Le violazioni contestate sono relative solamente ad un non corretto posizionamento della mascherina di alcuni dei dieci dipendenti, verificato, si dice, per tre volte in un giorno dai carabinieri di Alassio”.

“I carabinieri, pur accertando che la mascherina fosse malmessa, non sono mai intervenuti per segnalare l’opportunità di indossarla correttamente. Semplicemente la terza volta hanno ritenuto di erigere un provvedimento di chiusura del locale, dichiarando espressamente che non era possibile proseguire l’attività commerciale in questione, senza che le misure anti-Covid non fossero violate. Conclusione che noi respingiamo totalmente. Credo che se si fosse utilizzato lo stesso metro, cioè la mascherina abbassata di un dipendente dietro il banco, per chiudere l’attività 5 giorni, ad Alassio bar, ristoranti e pizzerie aperte non ce ne sarebbero praticamente più” spiega il legale.

