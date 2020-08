Emozioni, sorrisi e goals alla 2ª Savona Cup Young Libertas 2020

È trascorso un anno (e sappiamo tutti come, specie dopo febbraio) da quando raccogliendo unanimi consensi e riscuotendo un successo oltre ogni più rosea previsione sabato 13 luglio 2019 a partire dalle 19 sul campo in erba sintetica “Carlo Rondoni” di via delle Trincee si era svolta la prima fortunata edizione della Savona Cup Young Libertas 2019, mini torneo riservato alla categoria Primi Calci 2010/2011 organizzato dalla Fortezza Savona affiliata all’ente, sotto l’attenta regia e cura del tandem vincente composto dal presidente regionale Roberto Pizzorno e dal responsabile tecnico Felicino Vaniglia, sempre vicini allo sport ed al mondo del calcio giovanile.

In allora vi avevano preso parte le società Us Priamar 1942 Liguria Asd ed il Vado Football Club 1913 presentando entrambe due squadre che si erano affrontate in partite da due tempi di 10/15 minuti in formula 6 contro 6. L’evento giungeva proprio giusto al termine della prima settimana di stage del progetto Next Generation Samp ed aveva il valore di un vero e proprio saggio conclusivo. Ad aggiudicarsi la coppa era stato il Vado FC al termine di una finalissima molto combattuta vincendo di misura per 2 a 1.

