Gli dicono di rimuovere la tenda dalla spiaggia, lui aggredisce tre agenti: arrestato

Genova. Ieri, nel corso degli abituali controlli effettuati da personale del VII distretto territoriale (quello del ponente cittadino) organizzati per prevenire gli accampamenti in spiaggia e allontanare le persone attendate sull’arenile, un cittadino italiano trentacinquenne e pluripregiudicato, residente in Piemonte è stato arrestato dalla Polizia Locale per oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Processato questa mattina per direttissima, è stato condannato a 10 mesi di reclusione con la condizionale e la misura del divieto di dimora a Genova.

