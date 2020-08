Liste d’attesa, Tosi (M5s): “Asl4 si arrampica sugli specchi, mie info fornite dal cup”

Genova. “La risposta dell’ASL4? Irricevibile! Intanto, io non ho mai detto che l’attuale situazione in cui versa la Sanità del Levante genovese sia da imputare al personale sanitario, come fa intendere il comunicato dell’azienda sanitaria. Semmai, le colpe sono dei piani alti, vale a dire della dirigenza, di A.Li.Sa e dell’assessorato alla Sanità, che hanno creato questa situazione di totale inefficienza in ASL4 e nello specifico nell’ospedale di Rapallo”.

“Inaccettabile poi che mi si accusi di affermazioni prive di fondamento o addirittura false: sulla Sanità non si scherza e mai mentirei su un aspetto così importante per tutti i cittadini. Quanto ho dichiarato nei giorni scorsi infatti è il risultato di una verifica puntuale e precisa: come avrebbe fatto un qualunque cittadino, mi sono recato personalmente al CUP dell’ospedale di Rapallo, dai cui terminali sono uscite tutte le date che ho poi comunicato. L’ASL4 se ne faccia una ragione: purtroppo le cose stanno così”.

