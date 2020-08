Meteo, bel tempo e temperature in aumento ma cresce anche l’afa

Genova. Ancora bel tempo in Liguria almeno fino al fine settimana. In aumento tuttavia il disagio fisico per l’afa specie lungo le coste.

Per oggi i meteorologi di Limet prevedono al mattino probabili nubi basse lungo la fascia costiera e sul mare alternate ad ampi spazi di cielo sereno; bel tempo sui versanti padani. In giornata graduale trasferimento delle nubi (comunque poche ed isolate) verso le aree interne e sui monti; cielo in larga parte sereno lungo le coste. In serata cielo sereno su tutta la Liguria.

