Regionali Liguria, inaugurato il point ‘condiviso’ dei candidati della Lega Carratù e Fassio

Genova. Le infrastrutture e il sociale sono i temi che rispettivamente Andrea Carratù e Francesca Fassio intendono portare in Regione Liguria se saranno eletti. I due candidati della Lega questo pomeriggio hanno inaugurato in via XX settembre il point elettorale ‘condiviso’ nei locali del negozio di abbigliamento Alan Goglia alla presenza del deputato del Carroccio Edoardo Rixi.

Carratù, attuale presidente del Municipio Centro Est, intende partire proprio “dalla concretezza dell’esperienza in Municipio dove bisogna ogni giorno scendere in campo per risolvere a piccoli passi i problemi della gente”. Le infrastrutture per Carratù “sono il tema più urgente su cui lavorare perché se la Liguria non riesce a collegarsi efficacemente con il resto del mondo la Regione può investe quel che vuole nelle imprese ma arrivare a risultati concreti è difficile. Serve uno sviluppo che possa attrarre investimenti e non faccia andare via altri giovani dal nostro territorio”.

