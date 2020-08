Sanità ligure, Cgil: “Fallimento annunciato. Ora aspettiamo incontri per la sorte degli ospedali di Albenga e Cairo”

Cairo/Albenga. “L’epidemia Covid in Liguria ha avuto conseguenze pesanti. Siamo tra le Regioni che peggio hanno reagito. Hanno perso la vita oltre 1500 persone. Il dibattito che si sta sviluppando a livello nazionale (ed europeo) conferma che hanno resistito meglio alla crisi i sistemi sanitari a prevalenza pubblica e quelli con un fortissimo presidio del territorio. Esattamente ciò che, come sindacato, proponiamo da tanto, troppo tempo anche qui in Liguria. Stiamo aspettando una risposta in merito al futuro degli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte”.

A dichiararlo è la Cgil savonese, che continua: “Nella nostra regione si è fatta la scelta contraria e profondamente sbagliata: privatizzazione degli ospedali e svuotamento del territorio, con la sola eccezione della programmazione delle Case della Salute in Asl3, peraltro molto tardiva ed ottenuta grazie alla mobilitazione del sindacato e di migliaia di cittadini”.

... » Leggi tutto