Sanità, Pastorino (Linea Condivisa): “No alla gara d’acquisto dei presidi per stomia”

Regione. Il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino, in qualità anche di vicepresidente della commissione sanità, chiede che “la Regione revochi la procedura di acquisto per i dispositivi sanitari destinati a pazienti stomizzati. La gara, infatti, basata sul criterio di offerta economicamente più vantaggiosa, non risponde ai requisiti di appropriatezza dei dispositivi, che devono essere valutati in base alle specifiche necessità del singolo paziente”.

“Accogliamo l’istanza delle associazioni Fais e Alisto e aderiamo alla campagna Nogaraxstomia. Oggi abbiamo scritto a Toti, Viale e Locatelli: la procedura d’acquisto avviata in Liguria presenta notevoli incongruenze ed è in contrasto con le disposizioni di legge. Ma soprattutto non guarda affatto agli interessi dei pazienti. La gara di Alisa determinerebbe un accordo quadro solo con 3 soggetti aggiudicatari, escludendone altri 3 che, a seconda dei casi, potrebbero invece fornire dispositivi più confacenti alle caratteristiche fisio-anatomiche del singolo paziente. Sarebbe un caso unico in Italia”.

