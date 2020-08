Sanremo, Alessandro Piana fa il bis e inaugura il secondo point in via Roma

Sanremo. Il presidente uscente del consiglio regionale Alessandro Piana rilancia la sua campagna elettorale per le Regionali di settembre inaugurando un secondo point (dopo quello di Imperia) nella Città dei Fiori. La base per il nuovo punto di ascolto dell’esponente del Carroccio è in via Roma, nella sede del point leghista delle scorsa campagna elettorale. Un luogo che fruttò non pochi consensi in termini elettorali alla Lega anche se poi le elezioni premiarono il candidato della coalizione di centrosinistra.

