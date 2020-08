Spezia promosso: per la prima volta la Serie A avrà tre squadre liguri al via

Genova. Nella prossima stagione, per la prima volta, la Serie A di calcio maschile avrà tre squadre liguri partecipanti. Lo Spezia, infatti, ha conquistato la promozione.

Gli aquilotti, alla loro ventisettesima stagione in Serie B, l’ottava consecutiva, sono riusciti a prevalere nel doppio confronto di finale playoff sul Frosinone. Dopo aver vinto 0-1 in terra ciociara, sono stati sconfitti con identico risultato sul terreno di casa del Picco. Gli spezzini sono stati premiati per il miglior piazzamento nella stagione regolare.

