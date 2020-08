Sversamento Iplom, dopo 4 anni processo deve ancora iniziare. E spunta lo spettro della prescrizione

Genova. A oltre 4 anni dai fatti, il processo per lo sversamento di diverse tonnellate di greggio da una condotta dell’oleodotto della Iplom, finite prima nel rio Pianego, poi nel Fegino, dunque nel Polcevera e infine in mare, di fatto, deve ancora iniziare. E spunta lo spettro della prescrizione per alcune contestazioni relative all’incidente.

L’incidente si verificò la sera del 17 aprile del 2016, quando uno dei grossi tubi che trasportava (e trasporta ancora a seguito della riparazione) il petrolio da una petroliera ormeggiata al Porto Petroli di Multedo fino alla raffineria di Busalla, esplodeva, rilasciando nel letto del torrente migliaia di litri di idrocarburi che arrivarono fino alla foce del Polcevera.

