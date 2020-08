“Tuo figlio ha causato un incidente, per evitare il carcere servono 5 mila euro”, due giovani truffatori denunciati dai carabinieri

Spotorno. Hanno tentato di mettere in atto la truffa del “falso avvocato” con un’anziana i due giovani (di 23 e di 24 anni) denunciati in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Spotorno alla Procura della Repubblica di Savona.

Alla fine di giugno la donna aveva ricevuto la telefonata di un sedicente avvocato: questi le disse che il figlio aveva causato un grave incidente stradale e che, per evitare che andasse in carcere, doveva versare la somma di 5 mila euro. L’anziana, spaventata e frastornata, è caduta nel tranello e ha consegnato al falso avvocato tutti i risparmi che aveva in casa, per un totale di 3 mila euro. Solo in un secondo momento, dopo aver ricevuto una telefonata del figlio, la donna si è resa conto di essere stata truffata.

