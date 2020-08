Valpolcevera, San Biagio si mobilita contro il forno crematorio e per l’area verde

Genova. Quasi 150 persone ieri sera si sono incontrate a San Biagio per parlare del progetto del forno crematorio all’interno del cimitero della Biacca che il Comune di Genova vuole dare in project financing e per la realizzazione di un’area verde nella zona del “Il Borgo”, progetto che Coopsette, poi fallita, avrebbe dovuto realizzare come oneri di urbanizzazione. Dell’area verde dopo vent’anni non c’è traccia, mentre il piccolo quartiere negli anni ha subito un numero crescente di servitù a cominciare dal cantiere del terzo valico ferroviario.

E ora, il progetto del forno crematorio, agli abitanti non va giù, sia per i potenziali rischi per la salute sia perché, dicono i residenti, mai il Comune di Genova ha pensato di incontrarci prima di deliberare il nuovo impianto.

Per questo ieri sera su circa 400 famiglie del quartiere ben 130 hanno firmato la petizione preparata dal comitato San Biagio-Serro per dire no al progetto e 200 hanno sottoscritto la seconda petizione, per chiedere la realizzazione di un’area verde.

