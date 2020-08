Il neonato “ha fretta”, parto sulla barella della Croce Bianca di Borgio Verezzi

Borgio Verezzi. Ormai al termine della gravidanza una giovane mamma è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dai militi della Croce Bianca di Borgio Verezzi, che l’hanno soccorsa in strada sul viale della Repubblica: è successo ieri pomeriggio intorno alle 16.00, quando alla pubblica assistenza è arrivata la richiesta di intervento.

La madre, una turista in vacanza, al suo secondo figlio, era in preda a forti doglie: è stata fatta salire a bordo con tutte le cautele del caso, per poi dirigersi a tutta velocità verso il nosocomio pietrese.

... » Leggi tutto