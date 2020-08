Poste italiane incrementa la flotta ‘green’ a Genova: arrivano i tricicli elettrici

Genova. Poste Italiane rafforza la flotta green anche in provincia di Genova.

Sono 77 i mezzi ecologici in forza negli 11 Centri di Distribuzione del territorio che ogni giorno servono la provincia, per un totale in oltre 160mila civici, 495mila abitazioni e più di 50mila attività commerciali.

Oltre a 7 auto a Gpl o metano, sono disponibili 40 motomezzi Euro4 e 30 motocicli elettrici a tre ruote che rendono ecologica, agevole e sicura la consegna dei pacchi e della corrispondenza.

