Regionali Liguria, The Economist “sente” Sansa, riflettori sull’esperimento M5s-centrosinistra

Genova. Il prestigioso settimanale in lingua inglese The Economist, in un focus sulla politica italiana, ha intervistato il candidato presidente della coalizione giallorossa Ferruccio Sansa. Sembra strano che una rivista internazionale si concentri su un territorio come la Liguria e sull’agone elettorale che vi si sta giocando eppure è così.

In un articolo in cui si parla principalmente dell’evoluzione del Movimento 5 Stelle negli ultimi anni, da movimento appunto anti-establishment a partito al governo, culminando con la consultazione su Rousseau che ha portato gli iscritti a dire sì al cosiddetto “mandato zero” e alle alleanze con altri partiti.

