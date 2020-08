Riapertura scuole, le indicazioni operative dell’Iss: “Se alunno positivo, sanificazione, tracciamento e quarantena”

Roma. Sarà il dipartimento di prevenzione competente a valutare in caso di casi positivi al virus Covid-19 se e quante persone andranno messe in quarantena, se una classe o l’intera scuola. Lo chiarisce il documento messo a punto da ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna, che contiene indicazioni operative per la riapertura degli istituti scolastici a settembre.

“Se il test di un alunno è positivo” verranno eseguite “indagini sull’identificazione dei contatti e il dipartimento di prevenzione competente valuterà le misure più appropriate da adottare – si legge nel documento – tra le quali, quando necessario, la quarantena per i compagni di classe, gli insegnanti e gli altri soggetti che rientrano nella definizione di contatto stretto”.

... » Leggi tutto