Riapertura scuole, Zunato (Lega): “Decreto del 14 agosto non dà la possibilità di organizzarsi”

Savona. “Il decreto legge del 14 agosto, emanato un mese prima della riapertura delle scuole, non dà ai Comuni e alle scuole la possibilità di organizzarsi”. Sono queste le parole espresse dall’assessore savonese Maria Zunato.

“Dopo mesi di pandemia – prosegue – ma soprattutto, già all’atto della chiusura delle scuole, bisognava avere e dunque impostare il progetto per il rientro: Comuni, fornitori e scuole avrebbero avuto il margine per attivarsi e rispettare direttive che ancora oggi non abbiamo, in uno stato di totale incertezza e nell’impossibilità di fare qualsiasi programmazione anche in termini di trasporto pubblico adeguato per gli studenti”.

