Senzatetto di Savona non mangia e non parla, il sindaco: “Facciamo il possibile ma rifiuta ogni aiuto”

Savona. “Al netto dei tentativi esperiti da parte della nostra amministrazione comunale, posso solo esprimere amarezza e grande senso di impotenza per l’impossibilità di aiutare una persona in difficoltà che, tuttavia, rifiuta ogni aiuto”.

È questo il commento del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio in merito al servizio pubblicato ieri da IVG.it (leggi qui), a firma di Sandro Chiaramonti. Un articolo sulla storia del senzatetto “anomalo” della città delle Torretta, che non mangia, non parla e vuole lasciarsi morire.

