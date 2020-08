Ventimiglia. Mantenere il distanziamento sociale per evitare assembramenti e rispettare le normative anti-Covid in alcune aree di svolgimento del mercato ambulante di Ventimiglia è impossibile. Basta addentarsi tra le bancarelle sul lungomare per capire che, dato l’enorme afflusso di persone, non è possibile restare distanti.

... » Leggi tutto