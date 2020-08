Calizzano. Si svolgeranno oggi alle 16, nella chiesa parrocchiale di Calizzano, i funerali della giovane maestra Daniela Corsini, mancata dopo un lungo calvario per un male incurabile a soli 38 anni.

Insegnante della scuola primaria, molto apprezzata, come sottolinea con commozione anche il sindaco, Pierangelo Olivieri, e conosciuta per le sue origini in alta valle.

... » Leggi tutto