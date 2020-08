Anteas Savona sperimenta la Pet Therapy con l’utilizzo di Skype: si parte da Calizzano

Calizzano-Carcare. “Siamo in una fase difficile specie per gli anziani e occorre sperimentare forme nuove di relazioni che permettano loro di avere supporti e importanti rapporti sociali anche se purtroppo in forme diverse”.

È proprio con questo intento che Anteas Savona ha deciso di sperimentare la Pet Therapy con l’utilizzo di Skype. Un’iniziativa che si avvarrà di “importanti collaborazioni con giovani, in particolare per dare supporto alle persone che da casa vogliano partecipare”.

... » Leggi tutto