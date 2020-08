Aria condizionata sicura ai tempi del covid, a Imperia un seminario di Confartigianato

Imperia. La Confartigianato ha organizzato per mercoledì 26 agosto, con inizio alle ore 18, un seminario per illustrare la soluzione per “l’utilizzo dell’aria condizionata in sicurezza” con il sistema più in uso: la pompa di calore e l’unità interna, “lo SPlit”. Si tratta di una delle problematiche sorte in conseguenza all’emergenza Covid-19, per la quale il Comitato Tecnico degli impiantisti termoidraulici di Confartigianato si è subito messo al lavoro, studiando una soluzione che è già stata portata all’attenzione del Sistema Confederale nazionale.

