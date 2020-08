Asd Varazze Don Bosco 1912, Stefania Villa entra a far parte della dirigenza

Varazze. Nuovo ingresso nel consiglio direttivo dell’Asd Varazze Don Bosco 1912. Entra a farne parte Stefania Villa, che affiancherà il presidente Camogli ed il vicepresidente Pongilione; avrà il compito di occuparsi principalmente della prima squadra, che disputerà il campionato di Eccellenza.

“Mastico ‘pane e calcio’ fin da bambina – dichiara Stefania -. Mio padre mi ha trasmesso questa grande passione. Trascorro ore guardando le partite alla televisione e amo andare allo stadio a vedere la mia squadra del cuore, la Sampdoria. Ad un certo punto ho deciso anche di entrare a far parte del mondo del calcio in qualità di dirigente, un punto di vista femminile in un mondo prettamente maschile: sono stata per cinque anni la vicepresidente dello Sciarborasca“.

... » Leggi tutto