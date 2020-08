Finale, il sindaco annuncia: “Avviate procedure per 4,5 milioni di appalti su porto e Varigotti”

Finale Ligure. Il percorso è tracciato. Le risorse del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, attribuite a Finale Ligure lo scorso febbraio 2020, stanno per essere impegnate da parte dell’amministrazione Frascherelli, dalla quale hanno spiegato: “Sono state avviate le procedure di Manifestazione di interesse per i 2,5 milioni di euro relativi al ripascimento di Varigotti e per i 2 milioni di euro per l’intervento strutturale del Porto di Capo San Donato”.

“In pochi mesi dalla notizia, e nonostante i lunghi mesi covid/lockdown, – ha proseguito direttamente il sindaco Ugo Frascherelli, – l’ufficio tecnico comunale è riuscito ad affidare l’incarico, avviare la procedura autorizzativa ed iniziare il percorso di appalto che contiamo di ultimare entro il 30 settembre come da direttive. Notizie ufficiose ci dicono ci sarà una proroga al 31 dicembre, ma al momento nessun decreto ufficiale , quindi lavoriamo con la scadenza originaria”.

