Riviera. Dopo un lungo periodo di riposo, in questa estate 2020, il gruppo Pelagos L.N.I. è tornato a solcare i mari della Riviera che, come da tradizione, non si dimostrano mai avari di emozioni.

Tra delfini e tursiopi, ormai una consuetudine, questa volta sono spuntati anche 8 capodogli, con tra piccoli al seguito, che nuotavano da levante verso ponente (nella foto di copertina).

... » Leggi tutto