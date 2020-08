Imperia, Luigi Sappa per lo sviluppo turistico del bacino di Oneglia

Imperia. Luigi Sappa, presidente di Polis e candidato alle elezioni regionali nella coalizione per Giovanni Toti presidente, ha assistito ieri sera allo spettacolo organizzato nel porto di Oneglia. Presente anche il sindaco di Imperia Claudio Scajola. Sappa – dichiarano dal suo staff – ha apprezzato in modo particolare lo splendido scenario naturale offerto da questa location e ha riflettuto sugli impegni futuri, in Regione, per lo sviluppo turistico del bacino onegliese.

