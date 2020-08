In Assonautica Savona un distributore d’acqua e un compattatore di bottigile di plastica

Savona. Nella mattinata di venerdì 21 agosto si è concluso per Assonautica Savona il progetto europeo Port-5R. Dalle 10 nella sede di Lungomare Matteotti si è tenuta una manifestazione di chiusura, in forma molto ristretta per tutelare la sicurezza dei partecipanti in questo periodo di emergenza sanitaria. Erano presenti il vice-sindaco Massimo Arecco e l’assessore Maurizio Scaramuzza in rappresentanza del Comune di Savona, un rappresentante della Capitaneria di Porto di Savona, oltre al presidente di Assonautica e membri del consiglio direttivo.

Presso la sede è stato inaugurato un distributore di acqua microfiltrata e refrigerata (naturale o gassata), che rimarrà a disposizione dei cittadini, con invito all’utilizzo per sole borracce: “Si tratta di una scelta ecologica, riuscire ad eliminare la plastica monouso è fondamentale per la tutela del nostro Mare. Si raccomanda quindi di evitare ogni spreco e di limitare l’uso del distributore al consumo individuale”.

