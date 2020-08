Infrastrutture, appello di Cirio a Toti: “Fondi del recovery plan per migliorare i collegamenti tra Liguria e Piemonte”

Andora. Potenziamento delle infrastrutture e valorizzazione delle “aree marginali”, cioè le aree di confine tra le due regioni. Sono queste, secondo il governatore del Piemonte Alberto Cirio, le due strategie principali per mantenere ancora vivo il Limonte, la macro-regione composta da Piemonte e Liguria la cui genesi ideale nasce dal fatto che i due territori presentano rapporti sinergici e (in alcuni punti) tratti comuni così marcati da essere quasi indistinguibili l’uno dall’altro.

Ai microfoni di IVG.it Cirio ha spiegato che “tra Liguria e Piemonte si può continuare a collaborare portando avanti l’ottimo rapporto che c’è innanzitutto a livello personale tra i due presidenti, cioè tra Giovanni Toti e me. Giovanni è un amico, una persona che ha condiviso con me il percorso europeo per poi approdare alla presidenza della Regione. Quindi ci sono tutti i presupposti per continuare a lavorare bene, insieme e sulla stessa lunghezza d’onda”.

