Nico Valsesia stabilisce il record da Genova alla Capanna Margherita

Nico Valsesia stabilisce un altro record, percorrendo da Genova Voltri alla Capanna Margherita in 14h18′. Il precedente record appartenente a Marino Giacometti stabilito oltre 20 anni fa era di 16h30′. Nico è partito in bicicletta dalla spiaggia di Voltri alle 18 di domenica 9 agosto, destinazione Alagna Valsesia dove è arrivato all’una e mezza di notte. Lì ha lasciato la bici e calzato le scarpe per iniziare a correre sulle pendici del Rosa.

Alle 6 quando Valsesia ha raggiunto Capanna Gnifetti a 3647 metri, ha trovato compagnia in Mattia Torraco, anche lui di Borgomanero, campione italiano di Quad Cross. I due hanno terminato l’ascesa giungendo dopo le 8 nel rifugio più alto d’Europa a 4554 metri. Soddisfatto Valsesia ha dichiarato: “Non ero sicuro di farcela a battere il record, anche se nelle ultime settimane mi sono allenato parecchio. Raggiungere la Margherita nel bel mezzo dei festeggiamenti per il quarantennale della sua ristrutturazione mi riempie d’orgoglio. Un pensiero anche al biellese Marino Giacometti che oltre vent’anni fa aveva completato l’ascesa da Genova in 16h30′”

