Prima Categoria, Quiliano&Valleggia: la rosa a disposizione di mister Ferraro

Quiliano. Dopo aver messo le basi per costruire un settore giovanile importante, per il Quiliano&Valleggia è giunto il momento della prima squadra, la quale lunedì inizierà la preparazione atletica agli ordini di mister Chicco Ferraro e del suo staff nella giornata di lunedì 24 agosto.

La scorsa stagione si è conclusa in anticipo, per via della pandemia, con i biancorossoviola in decima posizione con 18 punti. La prossima è alle porte e la squadra inizierà il proprio cammino che la vedrà ancora una volta impegnata nel girone A ligure di Prima Categoria.

