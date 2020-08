Pronto soccorso Cairo, Melis (M5S): “Il cdx nega l’evidenza. Disatteso il diritto alla salute dei valbormidesi”

Cairo Montenotte. “Inascoltati, i cittadini della Valbormida, riuniti in un Comitato presente da anni, non ci stanno a subire l’ennesima decisione calata dall’alto nonostante abbiano più volte chiesto, per il loro nosocomio, che si riattivasse il Pronto Soccorso. È infatti ormai da tempo che il territorio, e con esso il M5S in Consiglio regionale, denuncia il depotenziamento del ‘San Giuseppe’ di Cairo Montenotte con gravi ed evidenti ricadute sulla sanità locale”.

Lo ha dichiarato il vicecapogruppo e candidato alle Regionali 2020 del Movimento 5 Stelle Andrea Melis, che ha proseguito: “Un depotenziamento che ha via via depauperato i servizi essenziali: il Punto di primo intervento h24, chiuso causa Covid (decisione peraltro sbagliata nel merito già a suo tempo), anziché riaprire è stato adibito a mero ambulatorio per codici bianchi. È evidente che siamo ben lontani dalle richieste, giuste e fondate, di classificare il nosocomio di Cairo Montenotte come ‘Ospedale di Area Disagiata’ per la riattivazione del Pronto Soccorso e i servizi a supporto”.

