Genova. Tentativo di furto in casa e tanta paura per una ragazza che ieri pomeriggio è tornata a casa e ha trovato un ladro che l’ha violentemente spintonata per poi riuscire a fuggire.

E’ successo nel primo pomeriggio in via Nicolò D’Aste a Sampierdarena. La giovane, ancora sotto choc, ha chiamato la polizia. Sul posto sono arrivati gli uomini delle volanti e la polizia scientifica per i rilievi.

... » Leggi tutto