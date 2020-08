Scomparsa del parroco di Cengio, sospesa la “Festa del Moco” in segno di lutto

Cengio. La “Festa del Moco” delle valli della Bormida, in programma oggi (sabato 22) e domani (domenica 23), a Cengio Rocchetta (Borgo della Zucca) è stata sospesa in segno di lutto e di rispetto per la morte improvvisa di don Guido Zagheni, parroco di Cengio.

“La Comunità è unita nel dolore per la scomparsa di Don Guido che è stato per Rocchetta non solo ‘il parroco’, ma un grande sincero amico”, – hanno spiegato gli organizzatori.

