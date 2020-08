Sicurezza ad Albenga, Roberto Tomatis: “Bene fermi e arresti, ma serve più prevenzione da parte del Comune”

Albenga. “Bene i fermi e gli arresti, ma serve più prevenzione da parte dell’amministrazione comunale”. Lo afferma il consigliere comunale di minoranza della Lega di Albenga Roberto Tomatis.

“In queste ore i media ci raccontano nuovamente di fermi e di arresti da parte della Polizia locale e delle forze dell’ordine nell’albenganese . Azioni che meritano giustamente il plauso corale della politica e di tutti i cittadini. Queste lodevoli iniziative e arresti non fermano però la microcriminalità che continua imperterrita a delinquere e non sradicano il fenomeno alla radice, provocando frustrazione nei cittadini, perchè dopo ogni arresto tutto ricomincia come prima. Ecco che emerge quindi il ruolo attivo che dovrebbe rivestire l’amministrazione comunale e il sindaco in primis, che, dovrebbero puntare ad una maggiore azione di prevenzione e contrasto al fenomeno. Questo sindaco risulta però purtroppo assente nel risolvere le criticità e non pone in essere alcuna azione di prevenzione, provvedimento o contrasto a questi fenomeni. Dovrebbe (a mio parere) mettere in atto azioni concrete di prevenzione organizzate nelle aree ben note a tutti, dove gli spacciatori e i balordi di ogni tipologia stazionano notte e giorno a far nulla, o a far danni. Io non dico che tutto in un botto dovrebbe diventare un decisionista attivo modello Viveri o Guarnieri, ma almeno che si muova e si svegli un attimo”.

